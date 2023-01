L'Espagnol Pello Bilbao gagne la 3e étape, Jay Vine devient le leader du général

(Belga) L'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) a remporté la troisième étape du Tour Down Under (WorldTour), vendredi, après 116,8 km de course entre Norwood et Campbelltown.

Pello Bello, 32 ans, signe sa 15e victoire en carrière en devançant dans un sprint à trois le Britannique Simon Yates (Jayco AlUla) et l'Australien Jay Vine (EAU Emirates) qui endosse le maillot de leader au classement général. au détriment de son compatriote Rohan Dennis (Jumbo-Visma). Michael Matthews (Jayco AlUla) a pris la 4e place à 28 secondes. Six Belges avaient pris le départ de cette première épreuve WorldTour de la saison cycliste. Dries Devenyns (Soudal - Quick Step) est le premier d'entre eux au général, à 1:02 de Jay Vine, 27 ans, qui possède lui 15 secondes d'avance sur Pello Bilbao et 16 sur Simon Yates. Samedi, la 4e étape reliera Port Willunga à Willunga Township (133,2 km). Dimanche, le 23e Tour Down Under s'achèvera par une étape de 112,5 km entre Unley et Mount Lofty. L'Australien Richie Porte a remporté la dernière édition, disputée en 2020. La course avait été annulée en 2021 et 2022 en raison de la pandémie.