"Toujours bon de revoir de vieux amis": le joli message de Cristiano Ronaldo après ses retrouvailles avec Messi (photo)

Hier, Cristiano Ronaldo a emmené une sélection des meilleurs joueurs évoluant dans le championnat qatari vers un match incroyable, remporté 4-5 par le PSG. Une soirée lors de laquelle se sont retrouvés les deux plus grands joueurs de notre époque, le Portugais d'un côté et Lionel Messi de l'autre.

Les deux hommes se sont salués avec beaucoup de classe et de respect, eux qui ont offert au monde un spectacle incroyable au sommet de leur rivalité. Sur Instagram, CR7 a d'ailleurs tenu à saluer son vieux rival. "Tellement content de revenir sur le terrain et de marquer. C'est toujours bon de revoir de vieux amis", a-t-il écrit, en légende d'une photo où on le voit en compagnie du numéro 30 parisien.

Messi aussi a réagi, partageant en story une vidéo de lui en train de saluer la star d'Al-Nassr. De jolies retrouvailles.