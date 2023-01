Sept Belges en Frioul-Vénétie Julienne pour les FOJE d'hiver à partir de samedi

(Belga) Sept athlètes belges sont en lice lors de la 16e édition du Festival Olympique d'hiver de la Jeunesse Européenne (FOJE) 2023 qui débute samedi dans la région du Frioul-Vénétie Julienne en Italie. Ils seront présents dans trois des quatorze sports (ski alpin, biathlon et shorttrack) organisés dans cette compétition réservée aux athlètes âgés de 14 à 18 ans.

Les patineurs de piste courte débuteront leurs épreuves en shorttrack dimanche avec le 1.500m pour Larsen Casubolo et Tijmen Van Laethem chez les garçons et Mirthe Michielsen et Lotta Van Herck sur la même distance chez les filles avant les épreuves par équipes mixtes. Le 500m et le 1.000m seront ensuite à leur programme durant cet évènement qui se déroule jusqu'au 28 janvier. Ioannis Bouas (slalom et slalom géant) et Naya Van Puyvelde (slalom géant) sont engagés en ski alpin alors que Sam Parmantier disputera les épreuves de biathlon. Jules De Sloover avait remporté une médaille d'argent en snowboard (slopestyle) lors de la précédente édition en 2019 à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. En 2016 à Lillehammer en Norvège, Stijn Desmet avec l'équipe des Comités olympiques nationaux (CNO) avait rapporté une médaille d'or dans l'épreuve par équipe en patinage de vitesse et l'argent avait récompensé Xander Vercammen en ski acrobatique (ski cross). Armand Marchant avait pris le bronze en slalom en 2015 à Vorarlberg-Liechtenstein dans la foulée de Dries Van den Broecke, en argent en 2012 à Innsbruck en Autriche, en slalom aussi. Un an plus tôt, Ira Vannut s'était parée d'argent en patinage artistique à Liberec en République Tchèque.