Le numéro 1 mondial junior, Gilles-Arnaud Bailly en qualifications à Louvain-la-Neuve

Bénéficiaire d'une invitation, Gilles-Arnaud Bailly disputera les qualifications pour le tournoi Challenger de Louvain-la-Neuve la semaine prochaine, ont confirmé les organisateurs du BW Open.

Le numéro 1 mondial chez les juniors, 17 ans, pourra disputer les qualifications pour tenter d'accéder au tableau final de ce rendez-vous sur surface dure doté de 145.000 dollars où il pourrait retrouver David Goffin. Gilles-Arnaud Bailly est monté fin novembre sur la première marche du podium au classement mondial chez les juniors, une première pour un Belge depuis 2012. Le Liégeois du TC Visé, qui s'entraîne aussi à la Wilson Académie d'Hasselt comme Elise Mertens, fut finaliste l'an dernier dans les tableaux juniors à Roland-Garros et l'US Open cette année, Gilles-Arnaud Bailly a aussi conquis le titre européen chez les U18 à Klosters en Suisse au mois d'août. Il compte 6 titres chez les juniors, dont deux de Grade 1 conquis en 2022. Il avait disputé son premier match dans un tournoi ATP à l'European Open d'Anvers, résistant plus de trois heures au premier tour à David Goffin, finalement vainqueur en trois sets: 7-6 (9/7), 5-7, 6-4. Gilles-Arnaud Bailly a grimpé de plus cent places au classement ATP chez les seniors, pointant encore au 1018e rang. C'est le premier Belge chez les messieurs en pole position du classement mondial chez les juniors depuis Kimmer Coppejans il y a dix ans, en juillet 2012 après avoir remporté Roland-Garros juniors. Chez les filles, Kirsten Flipkens avait été numéro 1 mondiale chez les juniores en 2003 et 2004.