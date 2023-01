Tout roule: les Red Lions verront bien les quarts de finale du Mondial

La Belgique jouera les quarts de finale de la Coupe du monde de hockey. Sortie largement victorieuse de son duel contre le Japon (7-1), elle devait attendre l'issue du duel entre l'Allemagne et la Corée du Sud, qui s'est terminé sur le score de 7-2.

Belges et Allemands, qui se sont quittés sur un partage mardi (2-2), affichent 7 points au compteur dans le groupe B. Mais les Red Lions, avec une différence de buts de +11 et devancent les 'Honamas' (+8) dans ce critère particulier. Champions du monde en titre, les Red Lions joueront le 24 janvier (14h30 belges) à Bhubaneswar face au vainqueur du match entre l'Inde, 2e du groupe D, et la Nouvelle-Zélande, 3e du groupe C.

De son côté, l'Allemagne devra passer par les cross-overs, où elle affrontera la France, 3e du groupe A, le 23 janvier (14h30 belges) à Bhubaneswar. La délégation belge quittera samedi Rourkela pour rejoindre ses quartiers, au Sandy's Tower de Bhubaneswar.