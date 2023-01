DP World Tour: Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts ne passent pas le cut à Abu Dhabi

(Belga) Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts n'ont pas réussi à passer le cut de l'Abu Dhabi Championship, tournoi de golf du DP World Tour doté de 9 millions de dollars, vendredi, sur le parcours de Yas Links à Abu Dhabi.

Tenant du titre, Pieters, seulement 86e après une première journée difficile, a rallié le club-house en 72 coups, le par. Il avait bien commencé, avec trois birdies au cours des neuf premiers trous, mais a mal terminé avec un double bogey au 16e trou suivi d'un bogey au suivant. Il termine avec cinq birdies, deux double bogeys et un bogey sur sa carte et un total de 145, qui lui vaut une 84e place. Colsaerts a lui réussi trois birdies pour deux bogeys et un double bogey. Il a rendu une carte de 73, un au-dessus du par, après avoir terminé en 75 coups la veille. Il se classe 103e. Deux Italiens, Francesco Molinari et Guido Migliozzi, se partagent la première place. Avec un score de 134 (-10), ils devancent d'un coup l'Australien Jason Scrivener. (Belga)