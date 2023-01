Thierry Neuville glisse à la 3e place, Sébastien Ogier toujours en tête

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai) a glissé à la 3e place du rallye de Monte-Carlo, manche d'ouverture du championnat du monde WRC, au terme de la deuxième journée vendredi. Le Français Sébastien Ogier (Toyota) occupe toujours la tête du rallye.

Deuxième après la première boucle de la journée, Neuville a débuté la seconde boucle avec une 5e place dans l'ES6 qui l'a fait reculer au 3e rang au classement général. Le Saint-Vithois a ensuite signé le troisième temps dans l'ES7 et le deuxième temps dans l'ES8 pour terminer la journée à la 3e place du général. "C'était une bonne spéciale mais je n'arrive pas à être dans le rythme des autres et je ne sais pas pourquoi. On avait le même choix de pneumatiques. On devrait aller plus vite mais ce n'est pas le cas", a réagi Neuville après l'ES8. Neuville compte 37.9 secondes de retard sur Sébastien Ogier, toujours installé en tête du rallye après avoir réalisé six scratchs sur huit spéciales. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), champion du monde en titre, est lui deuxième à 36 secondes. Samedi, deux nouvelles boucles de trois spéciales sont au programme des pilotes avant les quatre dernières spéciales dimanche.