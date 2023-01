ITF Vero Beach - Marie Benoit se qualifie pour les demi-finales

(Belga) Marie Benoit s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de tennis ITF de Vero Beach, joué sur terre battue et doté de 60.000 dollars, vendredi aux États-Unis.

Benoit, 300e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-4 face à l'Américaine Anna Rogers, 676e mondiale et issue des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes. En demi-finale, l'Eupenoise affrontera l'Américaine Elvina Kalieva, 235e mondiale et tête de série N.8, qui l'a emporté en trois sets 6-1, 2-6, 6-0 contre la Colombienne Emiliana Arango (WTA 394). En double, Benoit a été éliminée en quarts de finale. Associée à la Suédoise Caijsa Wilde Hennemann, avec qui elle formait la tête de série N.3, elle a été battue en deux sets 6-1, 6-1 par Emiliana Arango et l'Américaine Maria Mataes.