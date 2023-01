Coupe de Belgique de basket - Le match aller des demi-finales entre Liège et Anvers reporté à dimanche

(Belga) Le match aller des demi-finales de la Coupe de Belgique de basket entre Liège et Anvers prévu, vendredi soir (20h30), a été reportée à dimanche (15h00) à cause de la neige, a communiqué la fédération belge de basketball vendredi.

"En raison des mauvaises conditions climatiques, Liège-Anvers est annulé ce soir. Le match aller de la Coupe de Belgique messieurs sera joué dimanche à 15h00", peut-on lire sur le compte Twitter de la Lotto Basketball Cup. Le match aller entre Ostende et Charleroi prévu vendredi à 20h30 est lui bel et bien maintenu. Le match retour entre Charleroi et Ostende est prévu dimanche à 15h30 et celui entre Anvers et Liège le mercredi 25 janvier à 20h00. La finale aura lieu le dimanche 12 mars à Forest National à Bruxelles. (Belga)