Jupiler Pro League - Zulte Waregem prolonge les contrats de ses jeunes Demuynck, Hallaert et Tambedou

(Belga) Zulte Waregem a prolongé les contrats de Dylan Demuynck (18 ans), Lennert Hallaert (19 ans) et Modou Tambedou (19 ans) jusqu'en juin 2025, a annoncé le club vendredi dans un communiqué.

"Tambedou a signé cet été un contrat au Gaverbeek et s'est imposé comme l'une des figures de proue de l'équipe de Mbaye Leye. Le Sénégalais a prolongé son séjour à l'Elindus Arena jusqu'en 2025", explique le communiqué. "Lennert Hallaert a effectué le passage des espoirs au noyau A cet été et a apposé sa signature sous un premier contrat professionnel avec les Boeren. Il a également déjà fait quelques minutes au plus haut niveau. Hallaert, qui a déjà inscrit six buts pour le Jong Essevee, a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec une option d'un an. Enfin, le jeune Dylan Demuynck, qui a déjà fait quelques apparitions comme remplaçant en Jupiler Pro League, a également prolongé son contrat. Demuynck a fait ses premiers pas en rouge et vert en U9. Un peu plus d'une décennie plus tard, l'ailier agile, qui a également réussi à marquer six fois pour le Jong Essevee, opte pour un séjour prolongé au Gaverbeek jusqu'en 2024 avec une option d'un an." (Belga)