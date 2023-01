L'UEFA va discuter avec la Fédération de Russie de football de la levée des sanctions

(Belga) Les représentants de la Fédération de Russie de football (RFS) rencontreront leurs homologues de l'Union des associations européennes de football (UEFA) le 24 janvier pour discuter de la levée de sanctions qui pèsent sur les clubs et les équipes nationales russes, selon une source à l'agence de presse russe Tass vendredi.

"Les représentants de la RFS et de l'UEFA se réuniront le 14 janvier au siège de l'UEFA pour discuter des possibilités de retour des clubs et des équipes nationales russes aux tournois internationaux", a indiqué la source, ajoutant que la RFS sera représentée par Maxim Mitrofanov et Alexander Alayev. (Belga)