Euroligue - L'ASVEL et Retin Obasohan s'imposent à Milan

(Belga) L'ASVEL Villeurbanne, avec Retin Obasohan, se sont imposés 73-79 sur le terrain de Milan pour la 20e journée de l'Euroligue de basketball vendredi.

Obasohan a passé 18:57 minutes sur le parquet mais n'a compilé que 3 points, 1 rebond et 1 assist malgré sept fautes provoquées. Au classement, l'ASVEL grimpe à la 15e place avec un bilan de 7 victoires et 13 défaites. Milan glisse à la 18e et dernière place avec 6 victoires et 14 défaites. Les huit premiers du classement se qualifient pour les playoffs. (Belga)