Le Luis Suarez du Handball: ce joueur américain prend un carton rouge pour avoir mordu un adversaire (vidéo)

La rencontre entre le Bahreïn et les USA n'aura pas été de tout repos au Mondial de Handball. Et pour cause, puisque l'arbitrage vidéo a été utilisé dans le cadre d'une phase absolument lunaire.

Tout commence lorsque l'Américain Paul Skorupa est signalé fautif pour une intervention sur son adversaire, Husain Alsayyad, au niveau du bras. Ce dernier se rue alors vers l'arbitre pour lui montrer son bras, indiquant qu'il a subi une morsure. L'arbitrage vidéo consulte les images et rend un verdict très rapidement: carton rouge pour l'Américain, et même bleu, synonyme de sanction disciplinaire pour la suite du tournoi.

Paul Skorupa s'est déjà défendu depuis, affirmant ne jamais avoir mordu qui que ce soit. "J’aborde chaque match avec beaucoup de passion et je me bats pour mon équipe. Les images télévisées de la scène semblent très malheureuses, mais je tiens à affirmer que je n’ai pas mordu mon adversaire. Dans l’action de défense contre le joueur bahreïni, j’ai utilisé mon menton pour pousser son bras de tir vers le bas et empêcher une passe", affirme-t-il sur les réseaux sociaux.