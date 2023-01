Emilien Demanet éliminé au premier tour chez les juniors de l'Open d'Australie

(Belga) Emilien Demanet a été éliminé au premier tour du simple juniors à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison, samedi à Melbourne.

Emilien Demanet, 17 ans, 32e mondial, a été battu par le Chinois Zhang Tianhui (ITF 104), 16 ans et issu des qualifications, en trois sets: 2-6, 6-3, 6-4 au bout de 2 heures et 9 minutes de jeu. Le Namurois participe à Melbourne à son tout premier tournoi du Grand Chelem, mais n'a pu rejoindre au deuxième tour Alexander Blockx qui s'est qualifié lui samedi matin. Alexander Blockx (N.3), 17 ans, 10e mondial, s'est imposé en effet en deux sets 6-0, 6-3 face à l'Italien Federico Bondioli (ITF 51), 17 ans. La rencontre a duré une heure et sept minutes. Au deuxième tour, Blockx affrontera le Turc Atakan Karahan (ITF 52), 16 ans. L'an dernier, Blockx avait atteint les quarts de finale de l'US Open, son meilleur résultat en Grand Chelem. Cette année, il participe également à son premier Open d'Australie. Il n'y a pas de Belges dans le tableau du simple chez les filles, par contre les deux garçons sont dans le tableau du double. Associé au Brésilien Joao Fonseca, Alexander Blockx y est tête de série N.1. Emilien Demanet y fait la paire lui avec l'Australien Charlie Camu. (Belga)