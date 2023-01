La Slovène Ilka Stuhec gagne la 2e descente de Cortina d'Ampezzo en ski alpin

(Belga) La Slovène Ilka Stuhec a remporté la seconde descente de Cortina d'Ampezzo, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, samedi en Italie.

Ilka Stuhec, 2e la veille, a devancé la surprenante Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie, 2e avec le dossard 30, loin dans les départs, à 26/100es et l'Italienne Elena Curtoni 3e à 34/100es alors que la Suissesse Lara Gut-Behrami et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel se partagent la 4e place à 35/100es. La Slovène, 32 ans, engrange un 10e succès en Coupe du monde et une 6e victoire dans une descente, ce qui lui permet de recoller un peu à Sofia Goggia au classement de la spécialité. Victorieuse la veille, l'Italien Sofia Goggia a en effet chuté samedi, sans gravité. La descente de vendredi avait aussi été marquée notamment par la violente chute de la Suissesse Corinne Suter, absente samedi, mais qui ne souffre d'aucune blessure grave selon sa fédération. Au classement de la descente, Stuhec compte 372 points pour 480 unités à Goggia. Au classement de la Coupe du monde, l'Américaine Mikaela Shiffrin, 7e de cette descente samedi, conforte encore sa place de leader avec désormais 1285 points pour 796 à la Tchèque Petra Vhlova, 2e et 731 à Lara Gut-Behrami. La station italienne accueille encore un Super-G dimanche.