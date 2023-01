The Ocean Race: Holcim-PRB et Kevin Escoffier remportent la 1re étape

Le voilier suisse Holcim-PRB, skippé par le Breton Kevin Escoffier, a remporté samedi à Mindelo (Cap-Vert) la première étape de The Ocean Race, course autour du monde par équipages et par étapes, cinq jours après leur départ d'Alicante (Espagne).

Les cinq marins du monocoque volant d'Holcim-PRB, mis à l'eau en mai 2022, ont franchi la ligne d'arrivée à 1h01 locales (3h01 heure française) avec plus de deux heures d'avance sur les Américains d'11th Hour Racing. L'équipage de Team Malizia, barré par l'Allemand Boris Hermann, a complété le podium au petit matin.

"Le bateau est génial. C’est une première victoire (...) après un très joli Rhum en solitaire (4e en Imoca, NDLR) ! Ça ne présage rien, ça ne veut rien dire sur le résultat final, il y a encore beaucoup de boulot derrière mais ça récompense tout le travail d’une équipe", s'est réjoui à l'arrivée Kevin Escoffier, 42 ans.

Le natif de Saint-Malo, dont c'est la troisième participation à cette prestigieuse course créée en 1973, a navigué pour cette étape aux côtés d'un casting de marins 5 étoiles, composé notamment du Britannique Sam Goodchild et du vainqueur de la dernière Solitaire du Figaro Tom Laperche.

"Il y avait beaucoup de choses nouvelles pour nous tous sur cette étape entre Alicante et Mindelo, notamment le fait de naviguer ensemble! C’était une très belle nouvelle expérience. Nous avons réussi à bien fonctionner", a estimé Sam Goodchild.

Les équipages de Paul Meilhat (Biotherm) et de Benjamin Dutreux (Guyot Environnement) devaient arriver dans la journée de samedi au Cap-Vert. C'est la première fois de l'histoire de la course que les Imoca, célèbres monocoques du Vendée Globe, participent à The Ocean Race (ex-Volvo Ocean Race).

La deuxième étape, entre Mindelo et Le Cap (Afrique du Sud), débutera le 25 janvier et permettra aux marins de continuer à régler leurs voiliers avant de s'attaquer aux redoutables mers du Sud.

La dernière édition de la course autour du monde, disputée en 2017/2018, a été remportée par l'équipe Dongfeng (Chine), emmenée par le skipper Français Charles Caudrelier. A bord du navire se trouvait déjà un certain... Kevin Escoffier.