Le Français Ogier toujours en tête, Thierry Neuville 3e à mi-journée samedi

(Belga) Le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) occupait toujours de façon autoritaire la tête du Rallye de Monte-Carlo, épreuve d'ouverture du championnat du monde WRC, à mi-journée samedi et après 11 des 18 étapes spéciales (ES) au programme.

A l'issue des trois premières spéciales de la journée, l'octuple champion du monde, qui disputera un programme restreint encore en WRC cette saison, compte 34.6 sur le champion du monde en titre Kalle Rovanpera (Toyota Yaris). Le Finlandais a ravi cette deuxième place à Thierry Neuville (Hyundai i20). Le pilote germanophone est 3e à 41.7 et le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) 4e à plus d'une minute (1:00.8), mais Thierry Neuville n'avait pas de très bonnes sensations. ""La voiture rebondissait sur tout le tracé. Trop de mouvements et pas de réactivité. J'ai poussé aussi fort que j'ai pu, mais je ne suis pas à l'aise", a confié le pilote belge à l'arrivée de l'ES11. L'Estonien Ott Tanak (Ford Puma) avouait lui un problème de puissance moteur. Côté belge encore, Grégoire Munster et Louis Louka (Ford Fiesta) pointaient en 18e position à 8:23.6, et 9e en WRC2. Dans la première spéciale de la journée, l'ES9, le Français Pierre-Yves Loubet et Nicolas Gilsoul ont tapé dans le rail de sécurité et ont abandonné pour la journée de samedi. La même boucle de trois spéciales est au programme avec Fugeret/Thorame-Haute (16,80 km), Malijai/Puimichel (17,31 km) et Ubraye/Entrevaux (21,78 km). Dimanche marquera le retour des pilotes dans les Alpes-Maritimes. Luceram/Lantosque (18,82 km) sera suivi d'un nouveau passage dans La Bollène-Vésubie/Col de Turini, que les équipages auront déjà parcouru jeudi soir. Les deux spéciales seront répétées par la suite, la seconde servira de Power Stage en clôture. Les quatre secteurs chronométrés totaliseront 67,88 kilomètres. (Belga)