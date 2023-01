"On n'a pas besoin de lui": ce joueur de Brighton torpille Leandro Trossard après son départ à Arsenal

Adam Lallana ne semble pas regretter le départ de Leandro Trossard. Le joueur anglais évolue à Brighton et n'a pas mâché ses mots au moment de s'exprimer sur le départ du Diable Rouge, qui a signé hier du côté d'Arsenal, quelques jours après avoir été écarté du groupe professionnel en raison de son comportement.

Interrogé par Sky Sports, le Britannique n'a pas caché que Trossard n'allait pas vraiment lui manquer. "On n'a pas besoin de lui", a-t-il lancé. "Il suffit de voir les trois derniers matchs joués sans lui, 5-1, 4-1 et 3-0. Des joueurs peuvent quitter Brighton, mais on a assez de monde pour les remplacer. Nous avons déjà prouvé cela avec les départs de Bissouma, Cucurella, White, Burn, Maupay. On s'adaptera, on s'adapte déjà", a-t-il poursuivi.

Selon certains médias anglais, Lallana se serait déjà pris la tête avec le joueur belge, lui reprochant un manque de professionnalisme. Les deux n'iront pas en vacances ensemble.