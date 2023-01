Remco Evenepoel lance sa saison dimanche en Argentine

(Belga) Remco Evenepoel est la tête d'affiche du Tour de San Juan, une course par étapes de catégorie 2.Pro disputée en Argentine, dont il est le dernier vainqueur, qui commence ce dimanche.

Un début de saison symbolique pour Evenepoel: c'est à San Juan qu'il a disputé sa première course professionnelle en 2019 et c'est à nouveau dans cette province de l'ouest de l'Argentine que le prodige de Soudal-Quick Step lancera sa saison en tant que champion du monde en titre. Au pays des champions du monde de football, le porteur du maillot arc-en-ciel pourra débuter l'année sans trop de pression. L'épreuve, qui ne propose pas de contre-la-montre, fait la part belle aux sprinteurs et, en sept étapes, ne laisse qu'une seule opportunité aux grimpeurs, lors de la 5e étape et une arrivée à l'Alto Colorado (18,8 km à 4,4 pour-cent). Evenepoel se mettra donc au service de son sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen avant d'en découdre avec les autres candidats à la victoire, parmi lesquels une série de Colombiens: Daniel Martinez et Egan Bernal (qui n'avait disputé que quelques courses en 2022 après un accident) pour INEOS Grenadiers, Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) ou encore Miguel Angel Lopez, qui a retrouvé de l'embauche chez Medellin-EPM après avoir été viré d'Astana pour ses liens présumés avec un médecin impliqué dans un trafic de produits dopants. Le Tour de San Juan s'achèvera le 29 janvier. La course n'avait pas eu lieu en 2021 et 2022 en raison de la pandémie. (Belga)