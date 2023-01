Liverpool et Chelsea ne parviennent pas à se départager dans un choc resté muet

(Belga) Samedi après-midi, Liverpool a partagé l'enjeu avec Chelsea, 0-0, pour la 21e journée de Premier League. Les deux équipes habituées à occuper les premières places du classement n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu pour s'extraire du ventre mou de la première division anglaise.

Dans un duel habituellement animé entre deux équipes offensives, Liverpool et Chelsea se sont quittés sur un nul blanc en championnat pour la première fois depuis 2008. Havertz pensait avoir mis les Blues aux commandes dès l'entame (3e), mais son but a été annulé car l'attaquant allemand se trouvait en position de hors-jeu. L'un des événements marquants de la rencontre a été l'entrée au jeu de Mykhailo Mudryk, la nouvelle recrue de Chelsea. L'Ukrainien de 22 ans, arrivée le week-end dernier du Shakhtar Donetsk, a remplacé Hall à la 55e minute. Il a réussi quelques percées dans la défense des Reds sans pour autant faire la différence au marquoir. Liverpool et Chelsea comptent tous les deux 29 points en championnat. Au classement de la Premier League, les Reds (8es) devancent les Blues (10es) avec Brentford entre les deux équipes, en 9e position. La perspective d'une qualification en Ligue des Champions s'éloigne, la 4e place étant actuellement occupée par Newcastle qui comptent 38 points, soit 9 de plus que les deux ténors. (Belga)