"J'ai su repousser des chantiers": l'anecdote hilarante d'un joueur amateur qui s'apprête à affronter le PSG

Lundi, le PSG sera engagé en Coupe de France. Le club jouera un 1/16e de finale contre le Pays de Cassel, un club amateur, qui évolue au niveau régional, pour qui la possibilité d'affronter un club de cette stature est quelque chose d'unique. Sans aucun joueur professionnel dans son noyau, le club a dû se débrouiller, le match étant programmé pour lundi à 20h45.

Mais le capitaine de la formation, Alexis Zmijak, ne voulait pas manquer cela. Ouvrier dans la vie, il a d'ailleurs annoncé en conférence de presse qu'il avait dû faire de solides efforts pour être présent. "Le fait de jouer lundi, ça chamboule un peu les programmes professionnels. J'ai la chance d'avoir une clientèle assez sympathique et assez souple, donc je me suis organisé et j'ai repoussé mes chantiers à des dates ultérieures. Quand vous avez la chance de jouer le PSG, que ce soit un lundi, un mardi ou un jeudi, vous jouez. C'est le match d'une vie", a-t-il plaisanté.

Le PSG, via son coach, a confirmé que les stars seront alignées, avec l'intention de retrouver du rythme. De quoi faire vivre un moment unique à tous les joueurs amateurs de l'autre côté du terrain.