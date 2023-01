Jupiler Pro League - Zulte Waregem se rebelle en fin de rencontre mais n'obtient qu'un point contre Westerlo

(Belga) Samedi après-midi, Westerlo a partagé l'enjeu en déplacement à Zulte Waregem, 1-1, pour la 22e journée de Pro League. Menaçant en deuxième période, Zulte Waregem demeure néanmoins dans la zone rouge.

Westerlo a rapidement pris les commandes avec un centre de De Cuyper qui a atteint Foster au-delà du portier de Zulte Waregem. Le ballon a été rabattu vers Neustadter qui a conclu dans le but vide (0-1, 9e). Bossut a sauvé son équipe de la noyade devant Nene à l'entrée de la surface, après un contre rapidement mené (24e). Bolat a donné la réplique en s'étendant devant Vormer après un ballon chipé par Ndour dans les pieds de De Cuyper (39e), et Madsen a décoché une frappe trop enlevée avant que les équipes ne retournent aux vestiaires (45e). Après le repos, Zulte s'est réveillé et Bruls a envoyé un coup de canon des vingt-cinq mètres, à gauche du but (50e), avant que Vossen ne croise trop sa tête après un débordement de Gano (56e). Bossut est intervenu, de l'autre côté, sur une tentative de Foster (60e). Plus insistant, Zulte Waregem a égalisé sur une tête de Vossen, servi par Drambayev (1-1, 72e). Westerlo aurait pu infliger un coup de poignard au Essevee à la suite d'une phase confuse dans la surface, mais la poitrine de Miroshi a repoussé la tentative à bout portant de Chadli (79e). Les dernières minutes ont largement été à l'avantage de Zulte Waregem, avec des frappes de Drambayev (81e) puis Bruls (83e), avant que le cadre ne sauve Bolat sur une nouvelle tête de Vossen (86e) et une ultime occasion pour Fadera (88e). Westerlo compte 31 points en 7e position, à égalité avec Saint-Trond, 8e. Le Essevee demeure dans la zone rouge, en 16e position avec 20 points, mais revient provisoirement à hauteur d'Eupen, 15e. (Belga)