Serie A - Naples poursuit sa course en tête en s'imposant à la Salernitana

(Belga) Naples s'est imposé 0-2 dans le derby de Campanie sur la pelouse de la Salernitana, samedi, lors de la 19e journée du championnat d'Italie de football.

Le capitaine Giovanni Di Lorenzo (45e+5) et l'ancien joueur de Charleroi Victor Osimhen (48e) ont inscrit les buts napolitains. Osimhen porte son compteur à 13 buts en Serie A, dont il est le meilleur buteur. Naples poursuit sa course en tête de la Serie A avec 50 points et relègue provisoirement son plus proche poursuivant, l'AC Milan, à 12 longueurs. Les 'Rossoneri' rendent visite à la Lazio mardi. La Salernitana (18 points) occupe la 16e position avec 6 points d'avance sur le premier relégable, le Hellas Vérone. (Belga)