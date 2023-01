WRC - Rallye de Monte-Carlo - Thierry Neuville: "Difficile de battre Rovanperä en vitesse pure"

(Belga) Thierry Neuville est toujours installé à la 3e place du rallye de Monte-Carlo, manche d'ouverture du championnat du monde WRC, avant les quatre dernières spéciales prévues dimanche. Le Saint-Vithois compte 16 secondes de retard sur la 2e place occupée par le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) et 32 secondes sur le Français Sébastien Ogier (Toyota).

Neuville a cependant connu une bonne journée sur les routes du Monte-Carlo en remportant deux des trois spéciales de la seconde boucle. Lors de la dernière spéciale de la journée, disputée de nuit, le pilote germanophone a terminé à 6.7 secondes de Rovanperä. "Cela a été mieux aujourd'hui (samedi, ndlr) et nous avons réussi à signer de bons chronos", a confié Neuville. "Nous avons tout donné entre les deux boucles et nous n'aurions pas pu faire plus. Nous sommes toujours troisièmes à 16 secondes de Rovanperä mais ce sera difficile de le battre en vitesse pure. Mais nous allons essayer. Dans ces conditions sèches, la voiture bouge un peu trop. Dimanche, nous allons rouler deux fois sur le Cul de Turini en plein jour. Ça va être amusant." (Belga)