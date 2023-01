Open d'Australie - Alison Van Uytvanck se hisse en huitièmes de finale

(Belga) Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du double de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, dimanche à Melbourne.

Associée à l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, Van Uytvanck s'est imposée en trois sets (6-4; 4-6; 6-2) face au duo composé de la Kazakhe Anna Danilina et l'Indienne Sania Mirza. La rencontre a duré deux heures et deux minutes. En huitièmes de finale, la paire belgo-ukrainienne affrontera les gagnantes du match entre la paire tête de série N.11 composée de la Chinoise Zhaoxuan Yang et la Taïwanaise Hao Ching Chan et celle composée de l'Espagnole Cristina Bucsa et la Japonaise Makoto Ninomiya. En simple, Van Uytvanck, 68e mondiale, avait été éliminée au premier tour après sa défaite 7-6 (7/3), 6-2, face à la Tchèque Petra Kvitova, 32 ans, ancienne N.2 mondiale, aujourd'hui 15e au classement WTA. (Belga)