Open d'Australie - Alexander Blockx qualifié pour le deuxième tour en double chez les juniors

(Belga) Alexander Blockx s'est qualifié pour le deuxième tour du double chez les juniors de l'Open d'Australie, première tournoi du Grand Chelem de la saison, dimanche à Melbourne.

Associé au Brésilien Joao Fonseca, avec qui il forme la tête de série N.1, Blockx s'est imposé en deux sets (6-3; 6-0) face à la paire américaine composée de Kaylan Bigun et Meecah Bigun. La rencontre a duré 43 minutes à peine. Au deuxième tour, le duo belgo-brésilien affrontera les Australiens Thomas Gadecki et Hugh Winter, bénéficiaire d'une invitation. En simple, Alexander Blockx, 10e mondial chez les juniors et tête de série N.3, s'était qualifié pour le deuxième tour samedi après sa victoire en deux sets 6-0, 6-3 contre l'Italien Federico Bondioli (ITF 51). En 16es de finale, le jeune Belge sera opposé au Turc Atakan Karahan (ITF 52), 16 ans. (Belga)