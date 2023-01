Légende du tennis en fauteuil roulant, Shingo Kunieda prend sa retraite à 38 ans

(Belga) Le Japonais Shingo Kunieda, un des plus grands joueurs de tennis fauteuil de tous les temps avec ses 50 titres du Grand Chelem, a annoncé sa retraite dimanche, expliquant qu'il en avait "fait assez".

Le joueur de 38 ans, diagnostiqué d'un cancer de la moelle épinière dans son enfance, a été N.1 mondial pendant 582 semaines d'affilée et a remporté quatre médailles d'or paralympiques (trois en simple, une en double), dont celle des Jeux de Tokyo en 2021. "Je pensais à ma retraite depuis que mon rêve était devenu réalité aux Jeux paralympiques de Tokyo", a déclaré Kunieda dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux. "L'an dernier, Wimbledon m'a pour la première fois fait sentir que mon énergie n'était pas suffisante pour concourir", poursuit le communiqué. Kunieda a été N.1 au classement de la Fédération internationale de tennis (ITF) à 10 reprises, la première fois en 2007 et encore l'an dernier. "En remportant pour la 10e fois le titre de champion du monde, j'ai senti que j'en avais fait assez dans ce que je voulais accomplir et j'ai pensé que c'était le bon moment d'arrêter", a-t-il ajouté. "Une carrière remarquable" a twitté l'ITF. "Merci pour nous avoir tous donné de l'inspiration", a ajouté la fédération. Kunieda a annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse le 7 février pour en dire plus sur sa décision de prendre sa retraite. (Belga)