"Je suis choqué": Xavi réagit aux accusations d'agression sexuelle d'un ancien coéquipier

Coéquipiers au FC Barcelone, Xavi et Dani Alves se connaissent bien. Le Brésilien a même été l'une des premières recrues de l'ère Xavi, lorsque l'Espagnol a pris les rênes du club en tant qu'entraineur.

Il y a quelques jours, on apprenait que le joueur le plus titré de l'histoire du football a été arrêté pour agression sexuelle. Un choc pour son ancien coéquipier. "Je suis surpris, choqué, en état de choc", a confié Xavi en conférence de presse. "Je me sens très mal pour Dani. Je suis sous le choc de la façon dont il est avec nous", ajoute l'Espagnol en affirmant que la "justice décidera quoi qu'il en soit".

Alves, 39 ans, nie les accusations qui pèsent contre lui.