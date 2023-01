WRC: Ogier, roi du Monte-Carlo avec un nouveau record à la clef

Impérial de bout en bout: le Français Sébastien Ogier, pigiste de luxe chez Toyota cette saison en championnat du monde WRC, a remporté dimanche le 9e Rallye Monte-Carlo de sa carrière, un record sur l'épreuve.

"C'est énorme !", a savouré l'octuple champion du monde français, engagé dans un programme partiel comme la saison dernière avec le constructeur japonais.

"Nous avons besoin de profiter de ces moments et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours présents, pour remporter des victoires comme celle-ci. Une victoire aussi célèbre que celle du Monte n'a pas de prix", a poursuivi celui qui fait aujourd'hui équipe avec Vincent Landais comme co-pilote.

Avec neuf victoires au compteur (une en Intercontinental Rally Challenge (IRC) en 2009 et huit WRC depuis 2014) Ogier, 39 ans, dépasse désormais au palmarès de l'épreuve monégasque son compatriote, le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb.

Victorieux pour la 8e fois l'année dernière de la manche monégasque, l'Alsacien n'était pas aligné au départ du rallye cette année. Mais il a tout de même tenu à féliciter sur Twitter le nouveau recordman: "Bravo @SebOgier. À quand la revanche des "retraités" du WRC ?".

En tête du rallye dès les premiers tours de roues jeudi soir, Ogier a dominé l'épreuve de bout en bout, remportant neuf des 18 spéciales.

Il s'est imposé pour cette première manche de l'année devant son coéquipier, le champion du monde en titre finlandais Kalle Rovanperä.

"C'était une belle manche, nous pouvons être satisfait avec cette deuxième place", s'est félicité le jeune pilote de 22 ans, qui a franchi samedi la barre des 100 victoires en spéciales.

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) complète le podium, devant Elfyn Evans (Toyota), 4e.

- Toyota aux avant-postes -

Champion du monde en titre chez les constructeurs, Toyota a frappé fort ce week-end, plaçant trois voitures dans le Top 5. Takamoto Katsuta, qui remplacera Ogier au volant de la troisième Toyota d'usine lorsque celui-ci ne sera pas au départ, termine 6e.

Pour son premier rallye à la tête de l'équipe Hyundai, le Français Cyril Abiteboul a lui connu un week-end plus mitigé: si Neuville à sauvé l'honneur, le Finlandais Esapekka Lappi échoue à la 8e place pour ses débuts avec le constructeurs sud-coréen, derrière son coéquipier espagnol Dani Sordo, 7e.

"Un podium, c'est bien, mais nous sommes encore à 45 secondes de la victoire", a déclaré Abiteboul à l'issue du rallye.

"Nous avons besoin de plus de rythme, nous avons essayé d'être plus agressifs avec les réglages de la voiture et avec le recul, nous aurions dû le faire plus tôt durant le week-end, ce qui aurait pu donner une meilleure dynamique et plus de confiance aux équipes", a-t-il également regretté.

L'autre Français engagé dans la catégorie reine, Pierre-Louis Loubet, a lui connu un rallye cauchemardesque, la faute à un accident et divers problèmes mécaniques tout au long du week-end. Le pilote corse a dû définitivement abandonner dimanche à deux spéciales de la fin, pour sa première saison complète en championnat du monde des rallyes.

Son coéquipier chez M-Sport Ford, Ott Tänak se classe 5e. La veille, le champion du monde WRC 2019 a notamment eu des problèmes avec sa direction assistée, qui l'ont retardé.

Au classement du championnat, Ogier (26 points) distance de trois points Kalle Rovanperä (23), auteur du meilleur temps dans la Power Stage finale, avec cinq points de bonus à la clé.

Le Finlandais qui, contrairement à Ogier, disputera l'ensemble de la saison, réalise donc l'excellente opération du week-end. Neuville, troisième, compte 17 points.

Treize courses sont au programme cette année, la prochaine étant le Rallye de Suède (9-12 février) pour une épreuve 100% enneigée à quelques centaines de kilomètres du cercle polaire.