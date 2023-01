Le duo magique frappe encore: Erling Haaland marque sur un assist de... Kevin De Bruyne (vidéo)

Le duo Haaland-De Bruyne est inarrêtable en Premier League. Le Norvégien et le Belge s'entendent à merveille et font un carton.

Après être resté sur le banc lors du dernier match contre Tottenham, KDB retrouvait sa place de titulaire dans le onze de base mancunien contre Wolverhampton. Les hommes de Pep Guardiola vont buter durant presque 40 minutes sur la défense des Wolves, avant que De Bruyne ne parvienne à trouver Haaland.

Une recette qui fait presque office de code de triche, tant les deux joueurs sont dangereux. D'ailleurs, Haaland est (de loin) le meilleur buteur du championnat et De Bruyne est le meilleur passeur (11 assists).

Le Norvégien, en marquant ce but de la tête, vient d'inscrire son 23e but de la saison... en 19 matchs. C'est plus que ce qu'avaient marqué les souliers d'or des trois dernières saisons.

C'est la 5e fois que Kevin De Bruyne offre un but à son coéquipier.