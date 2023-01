Van der Poel s'impose au sprint à Benidorm, Sweeck s'assure la victoire finale

(Belga) Mathieu van der Poel a remporté la 13e et avant-dernière manche de la Coupe du monde masculine de cyclocross, dimanche, à Benidorm, en Espagne. Le Néerlandais a battu au sprint Wout van Aert. Quatrième, Laurens Sweeck est assuré de remporter le classement général de la Coupe du monde.

La course est restée indécise jusqu'au bout. Malgré plusieurs attaques, Van der Poel et Van Aert n'ont pas réussi à lâcher leurs adversaires. Un quatuor, formé par Van der Poel, Van Aert, Sweeck et Eli Iserbyt, a abordé le dernier tour en tête. Seul Van Aert a pu accompagner Van der Poel lorsque le Néerlandais a placé une nouvelle accélération. Les deux hommes se sont disputés la victoire au sprint. Van der Poel s'est imposé, décrochant son cinquième succès de la saison dans les labourés, le quatrième en Coupe du monde. Iserbyt a pris la troisième place à 9 secondes. Quatrième à 20 secondes, Sweeck s'est assuré la victoire finale de la Coupe du monde. Son plus proche poursuivant au général, Michael Vanthourenhout, malade, a déclaré forfait dimanche matin. La dernière manche se tiendra le 29 janvier à Besançon. (Belga)