Feyenoord et l'Ajax partagent l'enjeu dans le Klassieker

(Belga) Feyenoord et l'Ajax Amsterdam n'ont pas réussi à se départager dans le Klassieker du football néerlandais pour la 17e journée d'Eredivisie dimanche.

Le club de Rotterdam a pris le meilleur départ dans la rencontre et a ouvert le score via Igor Paixao (34e). Les Amstellodamois ont finalement réagi en seconde période et ont égalisé via Davy Klaassen (71e). Au classement, Feyenoord conserve la tête avec 38 points, trois de plus que le PSV Eindhoven, 2e. L'Ajax reste lui bloqué à la 5e place avec 33 points. (Belga)