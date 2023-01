Coupe du Monde de cyclocross - Mathieu van der Poel a dû "jouer tactique" pour renouer avec la victoire

(Belga) Mathieu van der Poel était heureux de renouer avec la victoire, dimanche, à Benidorm, en Coupe du monde de cyclocross. "J'ai travaillé dur au niveau de mon dos ces dernières semaines", a confié le Néerlandais après la course. "Cela a porté ses fruits aujourd'hui."

Van der Poel s'est imposé au sprint devant Wout van Aert, Eli Iserbyt et Laurens Sweeck accompagnant le duo jusqu'au dernier tour. "C'était une belle course, nous étions certainement de forces égales, je suis heureux d'y être arrivé", a raconté le Néerlandais. "Gagner fait du bien, même si c'était dangereux et glissant ici, à cause du sable et du gravier. C'était difficile de faire du cross. C'est devenu une bataille acharnée et je suis heureux d'avoir réussi à gagner encore une fois. Cela pouvait tomber dans les deux sens." Van der Poel avait gagné pour la dernière fois le 3 janvier à Herentals, après une crevaison de Van Aert, qui n'avait pu sprinter. Les problèmes avec lesquels Van der Poel se débattait à Coxyde et Zonhoven semblent à présent de côté. "J'ai travaillé dur au niveau du dos durant le stage et aujourd'hui l'objectif était de bien faire avec ce dos. Je pouvais me battre, aller loin. Je devais faire cela pour gagner ici. J'ai dû la jouer tactique, car c'était difficile sur ce parcours de faire la différence. Je voulais être devant aux poutres, parce qu'après, c'était difficile de passer et le sprint était aussi court." (Belga)