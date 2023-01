Lotto Volley League - Maaseik poursuit sa belle série face à Guibertin

(Belga) Ce dimanche, Maaseik a accroché une nouvelle victoire en Lotto Volley League, le championnat de volley-ball masculin, en s'imposant 1-3 sur le terrain de Guibertin

Surfant sur une excellente vague de quatre victoires de rang, Maaseik a rapidement pris Guibertin à la gorge, s'emparant sans forcer des deux premières manches (17/25, 17/25). Piqués dans leur orgueil, les Brabançons wallons sonnaient la révolte dans le troisième set, l'emportant 25-14 et poursuivant sur leur lancée en début de quatrième manche. Mais l'expérience et la volonté de Maaseik faisaient la différence en milieu de set pour venir s'imposer 21-25. Une cinquième victoire consécutive qui permet à Maaseik de consolider sa deuxième place de la série derrière Roulers. Les Roulariens s'étaient imposés à Alost 0-3 samedi soir, continuant leur solo en tête de la Lotto Volley League. Menin (3-1 contre Louvain) et Waremme (1-3 à Achel) ont également accroché trois précieux points samedi.