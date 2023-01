Open d'Australie: la désillusion de Garcia

Lâchée par son service, commettant trop de fautes directes, Caroline Garcia a été éliminée lundi en 8es de finale de l'Open d'Australie où elle était l'ultime, mais la plus attendue, représentante Française.

L'autre match très attendu de la huitième journée du Majeur australien est celui qui opposera en soirée Novak Djokovic, en quête d'un 22e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Rafael Nadal, mais que la cuisse gauche fait souffrir, au dernier héros local en lice, Alex De Minaur.

Après sa demi-finale à l'US Open et son titre aux Masters de fin d'année, le plus beau de sa carrière à 29 ans, Garcia était l'une des favorites à Melbourne Or ce statut a été "un des paramètres" avec lesquels elle a été "la moins à l'aise".

Son jeu tout en prise de risques ne lui avait pas permis de prendre confiance au cours des trois premiers tours et le quatrième, face à Magda Linette (45e), lui a été fatal.

La Lyonnaise a été écartée 7-6 (7/3), 6-4 par une Polonaise qui avait du mal à réaliser.

"Je n'y crois pas... Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé... Je n'ai pas les mots", avouait Linette qui fêtera ses 31 ans le 12 février et qui n'avait encore jamais passé le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem.

- La clé du service -

Ce qu'il s'est passé, c'est qu'elle a profité du manque de réussite de Garcia, notamment au service, pour la battre. Et après la défaite prématurée de sa compatriote et N.1 mondiale Iga Swiatek la veille, c'est elle qui représentera la Pologne en quarts de finale.

"La clé a été mon service car elle m'a punie quand je n'étais pas efficace sur ma mise en jeu", a souligné la Polonaise qui a affiché un taux de réussite de 75% de premières balles de service.

De son côté, Garcia, dont le jeu très risqué est très dépendant de son propre service, n'a réussi que 49% de premières balles.

La raison, selon elle: la nervosité qui la travaille depuis quelques jours.

"J'ai eu du mal à garder mes émotions sous contrôle et à mettre mon jeu en place et me libérer vers l'avant" contre Linette, a-t-elle reconnu en soulignant qu'il n'y avait pas là de "vraie surprise" par rapport aux premiers tours.

Contrairement à ces duels chaotiques mais remportés, notamment contre Leylah Fernandez et Laura Siegemund, "ce qui n'a pas été fluide dans mon jeu m'a coûté cher" contre la Polonaise, a-t-elle analysé.

La Française a aussi concédé 33 fautes directes pour 27 coups gagnants, contre 14 fautes directes et 25 coups gagnants pour Linette.

Garcia avait pourtant débuté la rencontre sur un double break qui lui a permis de se détacher 3-0. Puis elle a servi pour le set à 5-4.

- Pas un set perdu -

Mais c'est donc Linette, qui n'avait encore jamais dépassé le troisième tour en Grand Chelem, qui affrontera la Tchèque Karolina Pliskova (31e) pour une place en demies.

Cette dernière a éliminé la Chinoise Shuai Zhang (22e) 6-0, 6-4 en moins d'une heure.

Demi-finaliste en Australie en 2019, Pliskova n'y avait plus passé le troisième tour. Ex-N.1 mondiale en 2017, elle a atteint les finales à Wimbledon en 2021 et à l'US Open en 2016.

L'autre quart de finale du bas du tableau opposera la Bélarusse Aryna Sabalenka (5e) à la Croate Donna Vekic (64e).

La première a écarté la Suissesse Belinda Bencic (10e) 7-5, 6-2 et jouera pour la première fois un quart de finale à Melbourne.

"Je suis très heureuse de cette victoire et de mon niveau de jeu", s'est félicitée la joueuse de 24 ans, qui s'est dite également "très contente" de son état d'esprit, le mental étant justement son point faible depuis le début de sa carrière.

Elle n'a toujours pas perdu un set de la saison, débutée par un titre à Adelaide 1.

Quant à Vekic, elle a fini par écarter la pépite tchèque Linda Fruhvirtova (82e à 17 ans) 6-2, 1-6, 6-3.