Coupe du Monde de cyclocross - Mathieu van der Poel choisit Besançon pour son dernier test avant le Mondial

(Belga) Mathieu van der Poel participera dimanche à la dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross à Besançon en France. Il s'agira de la dernière course du Néerlandais avant les Mondiaux, qu'il disputera à domicile, à Hoogerheide. Son équipe, Alpecin-Deceuninck, l'a confirmé lundi.

Van der Poel a remporté dimanche à Benidorm, en Espagne, la 13e et avant-dernière manche de la Coupe du monde. Il avait déclaré après la course qu'il disputerait encore une course avant les Mondiaux, soit la manche de Besançon, soit le cross du Flandrien la veille à Hamme. Van der Poel, 28 ans, a donc opté pour la France avant de mettre le cap sur Hoogerheide, où, le 5 février, il visera un cinquième maillot arc-en-ciel. (Belga)