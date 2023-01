Joris De Loore choisit par Johan Van Herck pour le duel en Corée du Sud

(Belga) Joris De Loore a reçu la préférence de Johan Van Herck pour intégrer le quintet de joueurs appelés à défendre les chances de la Belgique en qualifications pour la Coupe Davis de tennis, les 4 et 5 février en Corée du Sud, a annoncé la fédération belge de tennis lundi. Le match se jouera à Séoul.

Le Brugeois, 29 ans, revient en forme, lui qui s'est qualifié pour deux finales de suite dans des Challengers au Portugal, y signant une victoire. Joris De Loore a progressé encore de 47 places la semaine dernière pour revenir au 219e rang mondial, plus tellement loin de son meilleur classement (ATP 174). Sa dernière apparition en Coupe Davis remonte à avril 2018 avec un duel contre John Isner (perdu en quatre sets) en quarts de finale du Groupe mondial contre les Etats-Unis. David Goffin (ATP 50) et Zizou Bergs (ATP 130) l'accompagneront alors que Sander Gillé et Joran Vliegen composeront le double. Le vainqueur de ce duel se qualifie pour la phase de groupe en septembre. "Avec David, nous avons un joueur avec énormément d'expérience en Coupe Davis. Pour la première fois, Zizou a atteint le tableau final en Australie et notre équipe de double, composée de Joran et Sander a bien débuté la saison. Après quelques années d'absence, nous sommes également contents d'accueillir dans la sélection Joris qui a réalisé quelques bonnes prestations sur le circuit Challenger", a commenté Johan Van Herck, capitaine de l'équipe belge dans le communiqué de la fédération belge. Goffin, Bergs et De Loore seront à Louvain-la-Neuve cette semaine pour le BW Open, un tournoi Challenger 125 doté de 145.000 dollars. "Une préparation idéale avant le départ pour la Corée du Sud", a estimé encore Johan Van Herck. Le numéro 1 sud-coréen est Soonwoo Kwon, 25 ans, 52e mondial.