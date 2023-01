Joachim Gérard contre le Chilien Cataldo au premier tour du tournoi en fauteuil roulant

(Belga) Joachim Gérard a hérité du Chilien Alexander Cataldo, 25 ans, 18e mondial, au premier tour de l'Open d'Australie en fauteuil roulant.

Le numéro 4 mondial, 34 ans, n'a encore jamais rencontré Cataldo, qui ne doit sa présence qu'au forfait de deux joueurs, dont le Japonais Shingo Kunieda, le numéro 1 mondial, qui a annoncé ce week-end mettre immédiatement un terme à sa carrière. En outre, pour la première fois, le tournoi se joue à seize. Le 8e de finale entre Gérard et Cataldo aura lieu mardi. Le vainqueur jouera en quarts de finale soit contre le Néerlandais Maikel Scheffers (ITF 12), soit contre le Japonais Takuya Miki, 8e mondial. Joachim Gérard a remporté le Victorian Open mi-janvier avant de s'incliner en demi-finales contre le Britannique Alfie Hewett, le nouveau numéro 1 mondial, à l'Open de Melbourne, en guise de préparation à cette épreuve du Grand Chelem qu'il a remportée en 2021, année de son titre aussi à Wimbledon. Joachim Gérard disputera aussi l'épreuve en double, associé au Japonais Takuya Miki précisément. Le duo aura déjà fort à faire au premier tour (quarts de finale) face à la deuxième paire tête de série formée par les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid. Le Belge remporté deux fois l'Open d'Australie en double en 2017 et 2019 complétant son palmarès avec des succès à Roland Garros en 2014 et Wimbledon en 2019, en double toujours. (Belga)