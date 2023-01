Déjà douze Belges et une équipe qualifiés pour l'Euro d'athlétisme en salle d'Istanbul

(Belga) La saison en salle d'athlétisme a commencé le week-end dernier et douze Belges sont déjà qualifiés en individuel, ainsi que les Belgian Tornados en relais, pour l'Euro indoor d'Istanbul, en mars. Et cela, car les prestations de 2022 sont également prises en compte.

Le week-end passé, trois Belges ont réussi un temps limite: Delphine Nkansa (60m), Alexander Doom (400m) et Tibo De Smet (800m). Neuf autres représentants tricolores étaient déjà qualifiés sur base de leurs résultats de l'an dernier: Nafi Thiam (hauteur et pentathlon), Noor Vidts (pentathlon), Cynthia Bolingo (400m), Ben Broeders (perche), Michael Obasuyi (60m haies), Julien Watrin (400m), Kevin Borlée (400m), Eliott Crestan (800m), Aurèle Vandeputte (800m). Les Belgian Tornados sont également déjà qualifiés. Les trois pays les plus rapides de l'été dernier ont déjà leur ticket pour la Turquie et la Belgique possède le meilleur chrono européen sur 4x400m masculin. Les Belgian Cheetahs étaient quatrièmes du classement du 4x400m féminin et ne sont pas encore qualifiés. Elles devront obtenir leur place sur base de la somme de leurs chronos dans la saison actuelle. L'Euro en salle se tiendra à Istanbul du 2 au 5 mars. La période de qualification s'achève le 19 février. (Belga)