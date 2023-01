BW Open - David Goffin se sent mieux : "L'énergie est bonne et je veux donner le maximum"

(Belga) David Goffin, bénéficiaire d'une invitation, entamera le BW Open, le tournoi Challenger 125 de Louvain-la-Neuve, sur surface dure et doté de 145.000 dollars, face à Kimmer Coppejans (ATP 220) mercredi. Le Liégeois, malade, avait été contraint de déclarer forfait pour son premier tour à l'Open d'Australie la semaine dernière, précipitant son retour en Belgique.

"Cela va mieux, je digère mieux le décalage horaire que les autres années et physiquement, je me sens bien", a confié le numéro 1 belge, 32 ans, 50e mondial, lors d'un point presse lundi au complexe du Blocry à Louvain-la-Neuve. "J'ai souffert d'une intoxication alimentaire la veille de mon match. Pendant 48 heures, je tenais à peine sur mes jambes. J'avais de la fièvre le matin du match et par 38 degrés, il fallait prendre une décision. Je me suis entrainé depuis deux jours, l'énergie est bonne et je veux performer. C'était une évidence pour moi de venir ici. Je veux aller le plus loin possible, mais les gens ne se rendent pas compte du niveau qu'il y a ici. Et puis c'est un chouette premier tour face à Kimmer (Coppejans). On se connaît bien, on s'entraîne souvent ensemble, même si on a joué une seule fois l'un contre l'autre sur le circuit." Le Liégeois avait en effet battu l'Ostendais en 2014 dans un Challenger aux Pays-Bas à Steveningen pour leur seule confrontation officielle sur le circuit. (Belga)