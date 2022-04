Cette présentatrice se dénude pour Cristiano Ronaldo (vidéo)

Dans cette émission vénézuélienne, simplement intitulée "Desnudando La Noticia", la présentatrice se "dénude en présentant les infos" nationales, internationales ou sportives.

Lundi, la plantureuse animatrice Yuvi Pallares a évoqué la playmate chilienne Daniela Chávez. Cette dernière a, en effet, révélé être tombée sous le charme de Cristiano Ronaldo, la star du Real Madrid. Tout en donnant les détails de l'information (capitale, on vous l'accorde!), Yuvi Pallares retire son petit short avant d'enlever carrément le haut et se retrouve nue sur le plateau. Un instant qui a captivé, on s'en doute, les milliers de téléspectateurs devant leurs écrans...