Les Red Flames s'imposent 3 buts à 2 face à la Norvège en préparation

(Belga) La Belgique s'est imposée 3 buts à 2 (mi-temps: 1-0) face à la Norvège en match de préparation de football féminin samedi à Saint-Trond.

Cécile De Gernier avait ouvert la marque pour les Belges dès la 16e minute de jeu (1-0). En seconde période, Emilie Haavi avait égalisé une première fois pour la Norvège à la 56e (1-1). Sara Yuceil avait redonné l'avance aux filles d'Ives Serneels à la 58e (2-1) avant une nouvelle égalisation norvégienne par Hegerberg (67e, 2-2). C'est Tessa Wullaert qui a offert la victoire à la Belgique à la 86e minute (3-2). Les Red Flames se préparent pour la campagne de qualification en vue de l'Euro-2017 qui débutera en septembre. La Belgique figure dans le groupe 7 avec l'Angleterre, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et l'Estonie. Seize nations prendront part au Championnat d'Europe aux Pays-Bas durant l'été 2017. Les vainqueurs de poule et les six meilleurs deuxièmes des huit groupes qualificatifs rejoindront les Pays-Bas à l'Euro. Les deux autres deuxièmes disputeront les play-offs en octobre 2016. Les Red Flames débuteront leur campagne le 22 septembre contre la Bosnie-Herzégovine. (Belga)