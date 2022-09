Eden Hazard se confie: "Est-ce que je pourrais, comme Messi et Ronaldo, marquer 50 ou 60 buts sur une saison?"

Sport/Foot Magazine a rendu une petite visite à Eden Hazard. Les matches de qualification, l'Euro 2016, ses performances et statistiques, le meneur de jeu de Chelsea s'est confié sans détour à l'hebdomadaire sportif. Extraits choisis.

Concernant le classement FIFA, le n°10 des Diables Rouges l'estime un peu "exagéré": "Nous avons une très belle équipe mais ce classement est peut-être un peu exagéré. Il y a certainement encore d'autres nations meilleures que nous. Pour justifier notre statut, nous devons maintenant battre les grosses équipes. Beaucoup dépendra de nos performances au prochain Euro. Si nous nous qualifions, évidemment".

"Il manquait juste un petit but"

Les qualifications justement. Comme tous ses coéquipiers, Eden Hazard a été très déçu du niveau de jeu face au Pays de Galles. "Nous avons bien commencé, mais les matchs contre le Pays de Galles ont été décevants. C'est un adversaire coriace qui ne pense qu'à défendre. Je ne nous ai pourtant pas trouvé mauvais mais dans les derniers mètres nous n'arrivions pas à faire la différence. Les gens comptent sur moi mais j'ai trouvé ma prestation correcte, il manquait juste un petit but".

"Je ne suis pas à la recherche des records"

Un petit but. Voilà ce que reprochent pas mal d'observateurs à l'ancien joueur de Lille pour rivaliser avec Messi et Cristiano Ronaldo, auxquels il est toujours comparé. "Je suis à un pic de ma carrière mais je veux devenir encore meilleur chaque jour. Je n'y suis pas encore". "Est-ce que je pourrais, comme Messi et Ronaldo, marquer 50 ou 60 buts sur une saison? J'essaie bien sûr mais je me rends compte que je ne serai jamais un véritable buteur. Ce n'est pas en moi. C'est principalement mental: ne pas penser à 2-0 que c'est assez, par exemple. Parfois, je peux encore penser après un goal que c'est suffisant. Je ne suis pas à la recherche des records comme certains autres joueurs. Si je peux marquer, chaque saison, entre 15 et 20 buts, je suis très content".

Extraits tirés de l'interview intégrale publiée dans le Sport/Foot Magazine de ce mercredi.