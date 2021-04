Belgian Red Flames - Les Belges réussissent le nul (1-1) en Angleterre

(Belga) Les Belgian Red Flames ont partagé 1-1 avec l'Angleterre, 4e nation mondiale chez les dames, dans le cadre de leur 4e rencontre de qualification pour l'Euro-2017 féminin, vendredi au New York Stadium de Rotherham, en Angleterre. Les joueuses belges d'Ives Serneels, classées 28e, ont pris l'avance via Janice Cayman (18e) et ont longtemps cru à l'exploit mais ont finalement concédé l'égalisation en fin de partie des oeuvres de Jill Scott, à la 84e minute.

La Belgique jouera à nouveau mardi (20h00) à Louvain (Den Dreef) contre l'Estonie, la lanterne rouge du groupe qui comprend également la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Les Flames sont actuellement en tête du Groupe 7 avec 8 points. Avant ce nul elles avaient acquis deux faciles victoires (6-0 et 0-5) contre la Bosnie-Herzégovine, et un match-nul, 1-1, contre la Serbie. L'Angleterre, qui note un match de moins, et la Serbie suivent avec 7 points. La Bosnie compte 6 points en 5 rencontres. L'Estonie qui n'a pas encore obtenu un seul point est dernière. Les huit vainqueurs de groupes et les six meilleurs deuxièmes disputeront l'Euro, pour lequel les Pays-Bas sont qualifiés d'office. Le dernier ticket sera attribué à l'issue de barrages entre les deux moins bons deuxièmes de groupes. . (Belga)