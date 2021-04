Belgian Red Flames - Large victoire des Red Flames contre l'Estonie

(Belga) Les Belgian Red Flames l'ont facilement emporté (6-0) mardi soir à Louvain contre l'Estonie, 80e nation mondiale, dans le cadre de leur 5e rencontre de qualification pour l'Euro-2017 féminin. Les joueuses belges d'Ives Serneels, classées 28e, pointent toujours en tête du groupe 7.

Contre la lanterne rouge du groupe, la phalange belge a rapidement ouvert le score grâce à Maud Coutureels (Standard) après 11 minutes de jeu. Tinne De Caigny (Lierse) a doublé l'avance à la 21e. A la demi-heure, Tessa Wullaert, exilée à Wolfsburg depuis le début de saison, a fait 3-0. En deuxième mi-temps, l'Estonie, qui n'a pas encore marqué le moindre but dans ces qualifications, a bu le calice jusqu'à la lie et a encore encaissé des buts de De Caigny (50e), Wullaert (63e) et Schryvers (66e). Au classement, la Belgique est en tête de son groupe avec 11 points en 5 rencontres. Deuxième avec 10 points, l'Angleterre compte une rencontre de moins. Suivent ensuite la Serbie (7), la Bosnie (6) et l'Estonie (0). Le prochain match des Flames aura lieu en Estonie le 3 juin prochain. Les huit vainqueurs de groupes et les six meilleurs deuxièmes disputeront l'Euro, pour lequel les Pays-Bas sont qualifiés d'office. Le dernier ticket sera attribué à l'issue de barrages entre les deux moins bons deuxièmes de groupes. La composition d'équipe: Odeurs - Deloose, Zeler (cap.), Jaques, Coutereels - De Caigny, Biesmans, Onzia (64e, Coryn), Philtjens - Cayman (46e, Schryvers), Wullaert (81e, Yuceil). . (Belga)