Euro de foot féminin: voici les adversaires des Belges, surnomées les 'Red Flames'

La Belgique participera à son premier Euro de football féminin cet été aux Pays-Bas (16 juillet-6 août). Les Red Flames seront opposées aux Pays-Bas, à la Norvège et au Danemark dans le groupe A. Tel est le résultat du tirage au sort qui a été effectué mardi en fin d'après-midi.

La Belgique, 14e au coefficient européen (UEFA) et 26e au ranking FIFA, débutera son tournoi face Danemark (UEFA 12, FIFA 20) le dimanche 16 juillet à Doetinchem, puis jouera contre la Norvège (UEFA 4, FIFA 11) le jeudi 20 juillet à Breda, et enfin se mesurera aux Pays-Bas (UEFA 9, FIFA 12), le lundi 24 juillet à Tilburg. Il faut terminer parmi les deux premiers du groupe pour se hisser en quarts de finale programmées les 29 et 30 juillet.

Les demi-finales se disputeront le jeudi 3 août et la finale le dimanche 6 août à Enschede.

Résultat du tirage au sort:

Groupe A: Pays-Bas, Norvège, Danemark, Belgique

Groupe B: Allemagne (tenante), Suède, Italie, Russie

Groupe C: France, Islande, Autriche, Suisse

Groupe D: Angleterre, Ecosse, Espagne, Portugal