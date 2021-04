Belle image: les Red Flames célèbrent leur victoire avec une Brabançonne bilingue (vidéo)

Les Red Flames se sont imposées 0-2 face à la Norvège, vice-championne d'Europe en titre, dans leur deuxième match du groupe A de l'Euro de football féminin, jeudi à Breda aux Pays-Bas. La Belgique obtient ainsi sa première victoire dans une grande compétition internationale. L'équipe belge a fait la différence en deuxième période grâce aux buts d'Elke Van Gorp (59e) et de Janice Cayman (66e). Les Red Flames comptent trois points au classement de leur groupe et reviennent provisoirement à la hauteur des Pays-Bas et du Danemark qui s'affrontent jeudi soir à Rotterdam (20h45). Ravies, les "Diablesses" ont célébré cette victoire dans le bus en chantant généreusement une Brabançonne bilingue. Un bien belle image en ce jour de fête nationale.