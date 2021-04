Les Red Flames vont au Portugal pour garder la tête

En inscrivant le but victoire face à la Roumanie (3-2) à la 87e minute, Tessa Wullaert a permis à la Belgique de rester invaincue dans son groupe de qualifications pour le Mondial 2019 de football féminin avant d'aborder le Portugal mardi. Les Red Flames joueront en effet à Penafiel mardi pour y affronter, à 18h00 belges, des Portugaises qui disputeront leur première rencontre de qualifications.

Avec un deux sur deux, la Belgique d'Ives Serneels partage la tête du groupe 6 avec l'Italie, victorieuse de la Moldavie (5-0) et de la Roumanie (0-1). Les Belges ont battu la Roumanie (3-2) vendredi à Louvain, et avaient cartonné contre les Moldaves 12 à 0 dans leur match d'ouverture. La Roumanie et la Moldavie sont toujours bredouilles.

Difficile de savoir où en sont les Portugaises, qui n'ont pas encore joué dans ce groupe, éliminées en phase de groupe lors du dernier Euro aux Pays-Bas, comme la Belgique du reste.

Les Red Flames se sont entraînées encore samedi avant de rejoindre Porto dimanche. Ce sera le dernier match des Red Flames cette année, la prochaine rencontre, face au Portugal d'ailleurs, est programmée le 6 avril à Louvain.

Les sept vainqueurs de groupe se qualifieront directement pour la Coupe du monde en France. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront un barrage en deux tours, avec une demi-finale (aller 1er octobre 2018, retour 9 octobre) et une finale (aller 5 novembre 2018, retour 13 novembre). Le vainqueur décrochera un ticket pour la France (du 7 juin au 7 juillet 2019).