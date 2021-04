Les Red Flames grimpent dans le classement FIFA

L'équipe nationale belge de football féminin a gagné une place au nouveau classement mondial publié vendredi par l'instance mondiale du football, la FIFA. Les Red Flames sont désormais 22e. Les États-Unis conservent la tête du classement, devant l'Allemagne et l'Angleterre qui restent sur le podium.

Les Red Flames sont toujours invaincues après trois rencontres dans le groupe 6 des qualifications au Mondial 2019 en France. Les troupes d'Ives Serneels se sont imposées, en octobre dernier, devant la Roumanie (3-2) et au Portugal (0-1) après un large succès contre la Moldavie (12-0) en septembre. Début 2018, les Belges disputeront la prestigieuse Cyprus Cup pour la 3e fois (26 février - 8 mars). Les Red Flames ont été placées dans le groupe B et affronteront l'Autriche (FIFA 21), la Tchéquie (FIFA 34) et l'Espagne (FIFA 13). Après la phase de groupes, durant laquelle la Belgique jouera le 28 février, le 2 et le 5 mars 2018, les Belges clôtureront leur compétition avec un match de placement (7 mars 2018).



Classement FIFA féminin au 15 décembre 2017: 1. Etats-Unis 2. Allemagne 3. Angleterre 4. Australie (+2) 5. Canada 6. France (-2) 7. Pays-Bas 8. Brésil (+1) 9. Japon (-1) 10. Suède (+1) ... 22. Belgique (+1)