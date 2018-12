Quel est le secret d'une croquette de crevette parfaite? Le célèbre chef Pierre Wynants livre ses critères

Il est question de gastronomie bruxelloise aujourd'hui, avec une question : qui fabrique la meilleure croquette de crevette ? Plusieurs chefs se disputent ce titre ce lundi, et Laxmi Lotta s'est rendue à ce concours pour le RTL info 13h.

La croquette de crevette est un incontournable du patrimoine culinaire, et depuis ce matin, 25 chefs bruxellois tentent de préparer la meilleure croquette de crevettes.

Les ingrédients de base ne changent pas : crevettes, sauce béchamel, persil, panure, mais alors quel est le secret des chefs ?

Philippe Perebooms, chef à la Manufacture, a confié son petit secret de fabrication. "Notre particularité, c'est qu'on colle moins l'appareil, donc on met moins de farine dans la béchamel. Et alors, on l'emballe dans la pâte à brick, convenablement, vraiment bien fermée, et ça donne un croustillant par rapport aux autres, un croustillant différent de la croquette de crevettes", a-t-il expliqué.





"Le goût le plus pur possible"

Dans la salle se trouve le jury, composé d'une dizaine de chefs. Depuis ce matin, ils dégustent les croquettes de crevettes des candidats. Parmi eux se trouve Pierre Wynants, ancien chef étoilé et président du jury. Selon lui, il a quelques critères essentiels : "D'abord la vue, la panure, le persil qui doit être bien réalisé : bien sec, légèrement salé. Puis le goût de la crevette surtout, le nombre de crevettes, l'onctuosité, l'assaisonnement. Et il faut le goût le plus pur possible car la crevette est un des meilleurs crustacés qu'on puisse trouver, mais le goût est tellement subtil qu'on ne peut pas trop le dénaturer"

Les résultats seront proclamés vers 16h cette après-midi et le lauréat aura son titre de meilleure coquette de crevette de Bruxelles pendant un an.